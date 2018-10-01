إغاثة إماراتية متواصلة لمحافظات اليمن

المصدر: شبوة - وام، أحمد الباشا

كثّفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها المتواصلة والمتنوعة على الساحة اليمنية، إذ بدأت في توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر الفقيرة بمديرية أرياف المكلا في حضرموت استفاد منها سبعة آلاف شخص، فيما وزعت 155 سلة غذائية على المرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام بمدينة عتق في محافظة شبوة.

ووزّعت الهيئة 155 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء للمرضى والعاملين بوحدة عج الأورام في عتق ا بمحافظة شبوة، تأكيداً للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر للمراكز الصحية. وأكّد ممثل الهيئة في محافظة شبوة سلطان النعيمي، أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة المرضى وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة مرضى وحدة عج الأورام وتوفير المواد التموينية ا الأساسية لهم.

من جهته، أشاد مدير وحدة علاج الأورام، الدكتور صالح المصواع، بدور وجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم ومساعدة المراكز الصحية في المحافظة، وبما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني في مختلف المحافظات.

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