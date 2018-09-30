الإمارات تغيث 1000 أسرة في زنجبار.. و 112 ألف يمني مستفيد في 5 أىام

المصدر: عدن - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وزعت هيئة الهال الأحمر الإماراتي، أمس، مساعدات غذائية على ألف أسرة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين اليمنية؛ ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لإغاثة وتقديم المساعدات للمحافظات المحررة.

في وقت وزعت الهيئة 16 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية خال الأيام الخمسة الماضية، استفاد منها 112 ألف مواطن يمني من بينهم 80 ألف طفل وحوالي 16 ألف امرأة.

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