بتوجيهات محمد بن زايد.. «الهلال» تغيث مديرية زنجبار

المصدر: عدن- وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مساعدات غذائية على ألف أسرة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين اليمنية؛ ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لإغاثة وتقديم المساعدات للمحافظات المحررة. في وقت وزعت الهيئة 16 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية خلال الأيام الخمسة الماضية، استفاد منها 112 ألف مواطن يمني من بينهم 80 ألف طفل وحوالي 16 ألف امرأة.

وأكد غسان شيخ مدير مديرية زنجبار، أن الإمارات لم تألُ جهداً في إغاثة المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة في عموم اليمن، وأن يد الخير الإماراتية تمتد إلينا في محافظة أبين لتذليل الصعاب والمشاكل الحياتية والخدمية منذ العام 2015.

وقال، إن دولة الإمارات تعمل على تطبيع الأوضاع وتنمية وتطوير وتأهيل الكثير من المجالات والقطاعات الحيوية؛ كالتعليم والصحة والإغاثة والمياه والأمن الغذائي في المدن اليمنية كافة.

إغاثة المتضررين

وأضاف، إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سبّاقة دائماً في الاستجابة لإغاثة المتضررين ونصرة المستضعفين.. معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعباً على كل ما يقدمونه للشعب اليمني.

من جانبهم، أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، والتي ساهمت بتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مقدرين لفريق الهلال الأحمر الإماراتي جهوده المتواصلة لإيصال المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على قدم وساق في الوصول إلى المحتاجين في مختلف القرى والمناطق النائية في اليمن؛ لتقديم العون والمساعدة ضمن سلسلة أعمالها الخيرية والخدمية والتنموية في إطار عام زايد 2018.

16 ألف سلة غذائية

في الأثناء، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 16 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات والمدن المحررة في المحافظات اليمنية خلال الأيام الخمسة الماضية، استفاد منها 112 ألف مواطن يمني من بينهم 80 ألف طفل وحوالي 16 ألف امرأة؛ ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية؛ لتوفير احتياجات الأسر الضرورية وإعانتها على تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة والتخفيف من معاناتهم جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وشملت التوزيعات 8 محافظات يمنية هي (عدن والضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة والمهرة)، في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن من أجل تحسين مستوى الحياة، ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة بعد حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

مسؤولية إنسانية

وقال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية للإمارات في اليمن، إن استمرار توزيع المساعدات الإغاثية، إضافة إلى السلال الغذائية على سكان المدن والمديريات المحررة في المحافظات اليمنية يأتي في إطار المسؤولية الإنسانية لدولة الإمارات تجاه الأشقاء في اليمن والوقوف إلى جانبهم، وتقديم الإغاثة العاجلة لجميع المناطق فور تحريرها من حصار ميليشيات الحوثي؛ للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن انتهاكات مسلحي الميليشيات في حق المدنيين.

وأضاف، إن الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي نجحت في الوصول بالمساعدات الغذائية إلى أهالي المناطق الواقعة على خطوط التماس مع ميليشيات الحوثي، وتحدي الصعاب ووعورة الطرق في سبيل إغاثة الأشقاء والوصول إلى الأسر اليمنية الأشد احتياجاً بالمحافظات اليمنية كافة.