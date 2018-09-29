بحث تحالف استراتيجي لتعزيز استقرار المنطقة

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ضرورة وقف نشاط إيران الخبيث في المنطقة، داعياً إلى تشكيل تحالف استراتيجي إقليمي لمواجهة تهديدات إيران.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، بعد اجتماع في نيويورك، شارك فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة، إن بومبيو شكر وزراء الخارجية العرب على شراكتهم مع الولايات المتحدة، مؤكداً أهمية جلب السلام والاستقرار إلى سوريا واليمن وضمان عراق مزدهر يشمل الجميع.

وشدد بومبيو على ضرورة وقف نشاط إيران الخبيث بالمنطقة. وأفاد البيان بأن جميع المجتمعين وافقوا على الحاجة إلى مواجهة التهديدات الموجهة من إيران إلى المنطقة والولايات المتحدة.

وأشار إلى نقاش مثمر أجراه الحاضرون بشأن تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يرتكز على دول الخليج لتعزيز الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة. من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم. وأضافت أن الشعب الإيراني بحاجة إلى مساعدة ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات النظام.

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