اجتماع عربي أميركي يمهّد لـ «تحالف استراتيجي»

المصدر: نيويورك - البيان، وكالات

دعا اجتماع عربي أميركي في نيويورك، أمس، إلى تكثيف الجهود من أجل وقف النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة وإقامة تحالف استراتيجي شرق أوسطي لتعزيز الأمن في المنطقة، وإلحاق الهزيمة بالجماعات الإرهابية الأخرى، وإرساء السلام والاستقرار في سوريا.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع الذي ضم كلاً من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة، وعقد في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال الاجتماع على ضرورة وقف نشاط إيران الخبيث في المنطقة، وهزيمة تنظيم داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى. وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو شكر وزراء الخارجية العرب على شراكتهم مع الولايات المتحدة، مؤكداً أهمية جلب السلام والاستقرار إلى سوريا واليمن وضمان عراق مزدهر يشمل الجميع.

وأكد بومبيو لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن الذين حضروا الاجتماع ضرورة وقف نشاط إيران الخبيث في المنطقة.

وأفاد البيان بأن كل المجتمعين وافقوا على الحاجة إلى مواجهة التهديدات الموجهة من إيران إلى المنطقة والولايات المتحدة.

وأشار إلى نقاش مثمر أجراه الحاضرون حول تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يرتكز على دول الخليج لتعزيز الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة.

وخصص الاجتماع لبحث التهديدات الإيرانية للمنطقة والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق، إلى جانب تشكيل تحالف إقليمي دولي يضم الدول الخليجية ومصر والأردن والولايات المتحدة، واحتمال انضمام دول أخرى في المستقبل.

وكان تيم لاندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، قد قال في مقابلة مع قناة «الحرة» إن الولايات المتحدة تبحث إدراج شركاء جدد من آسيا وأوروبا في التحالف المزمع إعلانه مع دول الخليج إضافة لمصر والأردن.

وكانت الدول المشاركة في اجتماع نيويورك قد عقدت اجتماعاً الشهر الماضي في الكويت بدعوة من قائد القوات الأميركية في المنطقة، الذي دعا إلى الوقوف بوجه إيران.

علاقات استراتيجية

بدوره، أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية القوية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتقديرها للجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبادراته الرامية لاستتباب الأمن والسلم في الشرق الأوسط.

وحرصه على التشاور والتعاون مع دول المنطقة لأجل مواجهة فاعلة لمشكلاتها والتحديات التي تواجهها وتهدد مستقبلها، مؤكداً تقديره لسياسة الولايات المتحدة الواضحة في دعم أمن واستقرار المنطقة بالتعـاون مـع حلفائهـا.

نشر التطرف

إلى ذلك، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم.

وأضافت نويرت، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن الشعب الإيراني بحاجة إلى مساعدة ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات النظام. وانتقدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مواصلة النظام الإيراني اعتقال المعارضين في البلاد، وممارسة سياسة التعذيب والاضطهاد بحق المعتقلين.

حظر «حزب الله»

تبحث الحكومة البريطانية حظر ميليشيا حزب الله اللبناني في المملكة المتحدة، بهدف تشديد الضغوط على إيران لدعمها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. وتحظر بريطانيا منذ عام 2008 الجناح العسكري للتنظيم، غير أن مشروع القرار الجديد يدرس إعلان كل تشكيلات الحزب كجماعة محظورة في البلاد.