عبد الله بن زايد يبحث مع قادة ومسؤولين العلاقات وتطورات المنطقة

المصدر: نيويورك - وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، وتطوير العلاقات الثنائية مع عدد من القادة والوزراء والمسؤولين، على هامش أعمال الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد تناول اللقاء بين الجانبين، بحث أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ الإمارات تبحث تعزيز العلاقات مع عدد من الدول