الإمارات تبحث تعزيز العلاقات مع عدد من الدول

المصدر: نيويورك- وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، وتطوير العلاقات الثنائية مع عدد من القادة والوزراء والمسؤولين، على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد تناول اللقاء بين الجانبين، بحث أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين.

كما استعرضا موقف البلدين إزاء مستجدات الجهود الثنائية والإقليمية والدولية المبذولة، بما فيها تلك المبذولة في إطار عمل تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان تحرير باقي المناطق اليمنية، إضافة إلى استعادة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء اليمن والمنطقة.

وحمّل الرئيس اليمني، سموه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها كل التقدم والازدهار. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

شراكة استراتيجية

كما عقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، اجتماعاً ثنائياً. وأكد الجانبان خلال اللقاء، الالتزام بالعمل على إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية في المستقبل القريب، تعزز أواصر العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان «أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية ستعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصرب بشكل كبير». وقال سموه: «إننا سعداء بالقيام بهذا الإعلان، الذي سيوثق ويعمّق التعاون بين البلدين، ويسمح لنا بالعمل سوياً لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك».من جانبه، شدد وزير خارجية صربيا، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي.

وتحسين علاقات الصداقة بين بلاده ودولة الإمارات. مؤكداً استعداده لبدء عملية تأسيس شراكة استراتيجية، كاعتراف بالتعاون الشامل والكامل. ومن المتوقع توقيع الاتفاق في زيارة دولة رفيعة المستوى بين البلدين.

كما قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية صربيا، بالتوقيع على بروتوكول لإضافة جوازات السفر العادية للاتفاقية الموقعة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة صربيا، للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة /‏ الرسمية في 14 مارس 2014.

سلسلة لقاءات

في السياق، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، عدداً من وزراء خارجية الدول في نيويورك.فقد التقى سموه وزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد الدخيري، ووزير خارجية كولومبيا ارلوس هولمز تروخيلو، ووزير خارجية اليونان نيكولاس كوتزياس، ووزير خارجية أذربيجان ألمار محمد ياروف.

ومعالي دتميير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا، ووزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف، ووزير خارجية إيطاليا إنزو موافيرو ميلانيزي، ووزيرة خارجية رواندا لويز موشيكيوابو.

وجرى خلال مجمل هذه اللقاءات، بحث سبل تعزيز أوجه العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية والزراعية بين دولة الإمارات وتلك الدول.

كما تناولت اللقاءات أيضاً، بحث واستعراض المواقف ووجهات النظر السياسية حول عدد من القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك، المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا. حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.