قرقاش: الإمارات نموذج للتسامح ورؤيتها حول التطرّف محلّ تقدير دولي

المصدر: نيويورك - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها في مكافحة الإرهاب عبر نهج شامل واستراتيجية متكاملة أسهمت في حماية المنطقة.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عُقد في نيويورك، أن الإمارات كانت سبّاقة في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعتبر رؤيتها حول هذا الخطر محلّ تقدير دولي، مضيفاً أن مكافحة الإمارات للتطرف والإرهاب بدأت مبكراً، وعبر قراءة واضحة لأبعاد هذا الخطر، واستشرافه في محله، وقد تبعته خطوات متدرجة ومدروسة، أسهمت في حماية المجتمع والوطن، والمنطقة بأسرها.

من جهة ثانية، قال معاليه أمام مجلس العلاقات الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً للاستقرار والتسامح في الشرق الأوسط في زمن الاضطرابات الإقليمية.

وقدم معاليه تصوراً شاملاً عن سياسة الدولة الخارجية المتوازنة ورؤيتها تجاه عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، لاسيما تلك المتعلقة بالإرهاب والتطرف، مشدداً على دعم دولة الإمارات جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا السياق.

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