قرقاش: رؤية الإمارات لمكافحة الإرهاب أسهمت في حماية المنطقة

المصدر: نيويورك - وام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعتبر رؤيتها حول هذا الخطر محلّ تقدير دوليّ.

وشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهدف الاجتماع، الذي ترأسه كل من وزير الخارجية المغربي ووزير الخارجية في مملكة هولندا، إلى تسليط الضوء على مبادرات المنتدى على المستويين الوطني والإقليمي، وإنجازاته ومبادراته المستقبلية، إضافة إلى مناقشة أولويات المنتدى في مجال مكافحة الإرهاب.

وناقش المنتدى عدداً من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، من أبرزها أساليب وممارسات منع وردع الإرهاب الداخلي، والتدخل والاستجابة لمواجهته، وأفضل الممارسات العالمية المعروفة في مجال مواجهة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العلاقة والروابط بين الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبين الإرهاب.

تقدير دولي

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش إن الإمارات كانت سبّاقة في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعتبر رؤيتها حول هذا الخطر محّل تقدير دوليّ، مضيفاً أن مكافحة الإمارات للتطرف والإرهاب بدأت مبكراً، وعبر قراءة واضحة لأبعاد هذا الخطر، واستشرافه في محله.

وقد تبعته خطوات متدرجة ومدروسة، أسهمت في حماية المجتمع والوطن، والمنطقة بأسرها. ويعد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب غير رسمي وسياسي ومتعدد الأطراف، ويعمل على تطوير وتعزيز نهج طويل الأجل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور أنور قرقاش، خوان سيباستيان رولدان، وزير دولة في الإكوادور، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.

كما التقى معالي الدكتور أنور قرقاش مع كيفن رود رئيس مؤسسة سياسات مجتمع آسيا، حيث تم بحث آفاق التعاون بين الطرفين، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.