رئاسة أمن الدولة في السعودية: مقتل ثلاثة من المطلوبين أمنياً

المصدر: الرياض

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة مساء يوم الأربعاء من رصد تواجد ثلاثة من المطلوبين أمنياً بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية، وعند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر، وهم كل من :

1 ـ المطلوب أمنياً محمد حسن أحمد آل زايد ( سعودي الجنسية ) المعلن عنه ضمن قائمة المطلوبين الأمنيين بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ .

2 ـ المطلوب أمنياً مفيد حمزة علي العلوان ( سعودي الجنسية ) المعلن عنه ضمن قائمة المطلوبين الأمنيين بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ .

3 ـ المطلوب أمنياً خليل إبراهيم حسن آل مسلم ( سعودي الجنسية ) .

كما نجم عن ذلك تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات طفيفة، فيما لم يتعرض أي من الساكنين أو المارة لأي أذى ولله الحمد.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها مستمرة في متابعة العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة ودرء شره بمشيئة الله كما تدعو في الوقت ذاته بقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم.