الإمارات: استنساخ «حزب الله» في اليمن خط أحمر لن نسمح به

المصدر: دبي، الرياض، الحديدة - البيان

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أنه لن نسمح بتكوين ميليشيا حزب الله جديدة في اليمن، وأن هذا خط أحمر، وقال إن هناك بعداً إيرانياً في أزمة اليمن لم يكن موجوداً في الأزمات السابقة.

وأضاف في حوار مع «بي بي سي» عربي أمس، أن ميليشيا حزب الله في لبنان تكونت بدعم إيراني مباشر، موضحاً أن تدخل الميليشيا في اليمن هو امتداد لمحاولات النظام الإيراني المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة.

وتابع قرقاش أن آخر ما تسعى إليه الميليشيا الانقلابية والإرهابية في اليمن هو الوصول لحل سياسي للأزمة، الأمر الذي دلل عليه مشهد مشاورات السلام الأخيرة في جنيف.

من جهة ثانية أكد معاليه أن تحرير الحديدة هو أحد أهم مفاتيح الحل في اليمن، وقال على تويتر: «تغيير الواقع على الأرض ضروري في ظل تقويض الحوثي للعملية السياسية في جنيف».

وكشف الناطق باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أمس، أن سفينة إيرانية تجوب البحر الأحمر، مسجلة على أنها تجارية، لكنها في الواقع تدير العمليات العسكرية للميليشيا في الحديدة.

وأعلن التحالف أنه يعتزم فتح ٣ ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة وصنعاء.

وذكرت تقارير أن عناصر الميليشيا اقتحمت مخازن برنامج الغذاء العالمي، وتحصنت في مكاتب البرنامج الأممي. ولقي قيادي حوثي ميداني بارز مصرعه في المعارك الدائرة بمحيط مركز باقم في صعدة، مع أكثر من 20 مسلحاً حوثياً، فيما أسر 15 حوثياً. وتمكنت قوات الجيش من تحرير جبال استراتيجية.

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