«الهلال الأحمر» تغيث أهالي خورة في شبوة

المصدر: Ⅶ شبوة - وام-تعز- أحمد الباشا

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية عاجلة على أهالي منطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، استجابة للظروف التي يمر بها أهالي المنطقة، وفي إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في الظروف التي يمر بها بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة، وتضمّنت المساعدات العاجلة 1000 سلة غذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة، سلطان النعيمي، أهمية هذه المساعدات في توفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهالي خورة، لافتاً إلى سعي الهيئة بكل جهودها للتخفيف من معاناتهم، وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة لجميع المتضررين من الأوضاع التي تعيشها اليمن.

وقال إن هذه المساعدات تأتي استكمالاً لغيرها من المبادرات الإنسانية التي تقدمها الهيئة استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، الذي تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف بجانب الشقيق والصديق.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة خورة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل، مثمنين جهود ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.

تفقد

إلى ذلك، تفقد المهندس سعيد آل علي، رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، يرافقه المهندس علي الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات والحلول التوربينية، أمس، موقع محطة الكهرباء التي تبنيها دولة الإمارات بقدرة 120 ميجاوات، وبتكلفة 100 مليون دولار في منطقة الحسوة بعدن، وذلك في إطار جهودها لتحسين الخدمات للمواطنين اليمنيين وفي مقدمتها قطاع الطاقة. واطلع الوفد على التجهيزات التي تجري حالياً في موقع تركيب المحطة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والتي سيستفيد منها ما يقارب 2.5 مليون مستفيد.

وقال المهندس علي الحوسني في تصريح لوسائل الإعلام، إنه يتم حالياً في موقع المحطة، التي يجري نقلها من دولة الإمارات وتركيبها في عدن، بناء الأساسات والقواعد وبعد الانتهاء من ذلك سيقوم الفريق بنقل التوربين الغازي الرئيسي للمحطة والمعدات. وأوضح، أنّه سيتم بناء خزانين للغاز سعة الخزان الواحد 800 ألف جالون، وهي تكفي لتشغيل المحطة بالطاقة القصوى من 16 إلى 20 يوماً متواصلة. وأكد أن دولة الإمارات ستتكفل بتركيب المحطة وتشغيلها لمدة سنة ومن ثم تسليمها إلى مؤسسة الكهرباء في عدن.

من جهته، أكّد المهندس نوفل علي نصر نائب، مدير محطة الحسوة في عدن، أهمية المحطة الجديدة التي ستسهم إلى حد كبير في تغطية العجز في الطاقة بعدن، موضحاً أنّ الموقع شبه جاهز لاستقبال وتركيب المحطة.

تدشين

على صعيد متصل، دشّن الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، المرحلة الثانية لتأثيث مدرسة ثانوية تعز الكبرى، إحدى أكبر مدارس مدينة تعز، والتي تمّ ترميمها خلال المرحلة الأولى، بعد الدمار الذي لحقها جراء قصف ميليشيا الحوثي، وإعادة تأهيليها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الحالي.

وقال ممثّل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، إيهاب الدهبلي، في تصريحات لـ «البيان»، إن هذا يأتي ضمن فعاليات «عام زايد» وترجمة لتوجه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في دعم القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم، حيث أنهت هيئة الهلال الأحمر المرحلة الأولى بترميم مدرسة ثانوية تعز، ودشّنت المرحلة الثانية المتمثّلة في تأثيث المدرسة لبدء العام الدراسي الجديد 2018 - 2019، مؤكداً أن هناك عدداً من المشاريع التي من شأنها إعادة العملية التعليمية إلى وتيرتها ومدرسة ثانوية تعز إلى صدارتها.

وحضر التدشين وكيل المحافظة، المهندس رشاد الاكحلي، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، عبد الواسع شداد، والذي أشاد بالجهود المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قطاع التعليم في مدينة تعز.

حزمة مشاريع

وقال شداد في تصريحات لـ «البيان»، إنه عقد لقاء قبل أيام مع رئاسة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أنه تمّ الاتفاق على حزمة من المشاريع في قطاع التعليم منها توزيع الكتب والزي المدرسي على طلبة المدارس في المحافظات المحررة منها تعز، مشيداً بدور دولة الإمارات في تقديم العون والدعم المتواصل في مختلف القطاعات عبر هيئة الهلال الأحمر.

إضاءة

تعد مدرسة ثانوية تعز الكبرى إحدى أعرق وأكبر المدارس في اليمن، حيث خرّجت الكثير من الكوادر العلمية وعدداً كبيراً من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، وتستوعب المدرسة ستة آلاف طالب موزّعين على الفترتين الصباحية والمسائية.