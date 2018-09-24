الإمارات: اتهامات إيران بلا أساس ومحاولة للتنفيس الداخلي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف، موضحاً أنه محاولة للتنفيس المحلي.

وقال معاليه على «تويتر»: «التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف، ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي»، مضيفاً أن «موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح»، مشدداً على أن «اتهامات طهران لا أساس لها».

كما رفضت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس، اتهامات إيران لواشنطن فيما يتعلق بالهجوم على العرض العسكري في الأهواز، قائلةً إن على القادة الإيرانيين النظر بشكل أكبر إلى الداخل. وأضافت لشبكة «سي.إن.إن»: «الشعب الإيراني يحتج، وكل المال الذي يذهب إلى إيران يوجه للجيش. لقد قمع (روحاني) شعبه مدة طويلة، ويحتاج إلى النظر لقاعدته لمعرفة من أين يأتي هذا». وتابعت: «يمكنه أن يلقي باللوم علينا كما يريد. الشيء الذي يتحتم عليه أن يفعله هو أن ينظر إلى المرآة».

وكشف تقرير إعلامي أن وزير التجارة محمد شريعت مداري استقال من منصبه بسبب الأزمة المالية الحادة والضغوط المتزايدة على روحاني.

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