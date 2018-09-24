استشهاد فلسطيني في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة

المصدر: د ب أ

استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون خلال مواجهات ليلية مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات مسيرات العودة الشعبية.

وقال مسعفون إن الشهيد (21 عاما) وإن 14 آخرين "أصيبوا بجروح مختلفة".

ويتظاهر مئات الفلسطينيين ليلا منذ أيام قرب السياج الفاصل مع إسرائيل ويشعلون إطارات مطاطية، ويطلقون طائرات ورقية وبالونات حارقة على الحدود.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي هاجم أراضي خالية في مناطق متفرقة بطائرات استطلاع وقذائف مدفعية دون إصابات.

وقتل في الاحتجاجات أكثر من 180 فلسطينيا، غالبيتهم بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في الفعاليات التي تصل ذروتها كل يوم جمعة.