18 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية في العراق

المصدر: د ب أ

يتنافس 18 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية في العراق للسنوات الأربع المقبلة، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم أن 18 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية قدموا أوراقهم الرسمية إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأوضحت أن "باب الترشيح سيغلق بعد الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بغداد وبعد ذلك لن يتم قبول أي ترشيحات بحسب النصوص الدستورية والقانونية".

وحدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يوم 25 من سبتمبر الجاري موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من أن مهلة انتخاب الرئيس تمتد لشهر واحد من أول جلسة يعقدها البرلمان، وكان البرلمان قد عقد أول جلسة في 3 سبتمبر الجاري.