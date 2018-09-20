الإمارات والسعوديـة..المصيـر واحـد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

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تحتفل المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من كل عام باليوم الوطني لتوحيد المملكة، إذ تحلّ الأحد المقبل الذكرى الـ88 لهذا الحدث الذي خُلّد بأحرف من نور في تاريخ المملكة. وعلى الرغم من أهمية هذا اليوم في ذاكرة الشعب السعودي بصفة خاصة، ودول المنطقة وفي طليعتها دولة الإمارات بصفة عامة، فإن احتفالية هذا العام تحظى بأهمية قصوى، لا سيما أنها تأتي في وقت تعجّ فيه المنطقة بأحداث جسام، لولا الدور السعودي الذي وقف في وجه المخططات الخارجية الرامية إلى نشر الفوضى والخراب في الدول العربية.

لا يمكن الحديث عن هذه المخططات دون الولوج إلى التضحيات الشجاعة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، من أجل التصدي لجماعات الحوثي التي تتآمر على حاضر اليمن السعيد ومستقبله، كما أنه لا يمكن إغفال الدور السعودي في فضح مخططات تنظيم الحمدين في قطر، خاصة دعم جماعات الدم بمليارات الشعب القطري، وغيرها من المواقف الشجاعة والصلبة فيما يتعلق بوحدة الصف العربي في وجه التدخلات الإيرانية.

إن التزام المملكة بقضايا الـوطن العـربي التـزام دينـي وإنـساني وأخلاقي، وهذا الالتـزام يظهـر جليـاً في دعـم المملكـة للعديد من القضايا العربية.

ومن ميادين القتال إلى ميادين التعمير، لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى المملكة في احتفالها بالذكرى، إذ شهدت تطورات وقفزات هائلة في مجالات الاقتصاد، هذه التطورات الهائلة التي تشهدها المملكة كانت باب خير على الشعب السعودي، إضافة إلى أنها زادت قدرتها على مكافحة ميليشيات الدم التي عاثت في الأراضي العربية فساداً وقتلاً.

أما العلاقة بين المملكة والإمارات فلخّصها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بجملته الشهيرة «نؤمن بأن المصير واحد»، ذلك هو سر تلك العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

وليس ببعيد كذلك دورها الإنساني والتنموي في الكثير من بلدان العالم، بخاصة أشقاؤها من الدول العربية والإسلامية، لا سيما الدول التي تعاني أزمات داخلية، إذ تبادر دائماً إلى تقديم يد العون لها مهما كانت التضحيات.

تشارك الإمارات باحتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال احتضان مجموعة من الفعاليات المتنوعة، والحفلات الغنائية، والعروض الترويجية في عدد من مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية الرائدة في دبي وأبوظبي، وتعم الاحتفالات أيضاً مختلف المدن بالدولة، بما يفسح المجال أمام الزوار السعوديين والمقيمين على أرض الدولة أو ممن يرغبون في قضاء عطلة اليوم الوطني في ربوع الإمارات إلى قضاء أوقات ممتعة مليئة بالمرح والتشويق.

خيارات

فقد استعدت دبي لهذه المناسبة الكبيرة بالكثير من الخيارات بما تزخر به من معالم سياحية، ووجهات ترفيهية، ومراكز تسوّق راقية، وعروض مميّزة، حيث ستقام مجموعة من الحفلات، والعروض والفعاليات المشوقة، والخصومات التي تتيح لزوار دبي فرصة الاستمتاع بهذه الفعاليات في دبي.

إضاءة

وستضاء باليوم الوطني السعودي أكثر معالم دبي شهرةً بألوان العلم السعودي، بما في ذلك برج خليفة، وذلك بتاريخ 21 و22 و23 سبتمبر في الأوقات التالية: 8:10، و9:10 و10:10 مساء.

وفي التاريخ ذاته ستقدم نافورة دبي عرضها الراقص على أنغام نخبة من الفنانين السعوديين المشهورين مع شاشة خاصة لعرض النشيد الوطني السعودي يوم الأحد بصوت الفنانَين حسين الجسمي، وفايز السعيد.

وتستقبل مطارات دبي، المباني (1 و2 و3 )، بهذه المناسبة بتاريخ 20 سبتمبر ضيوفها السعوديين بباقات الورود والقهوة العربية والحلويات، كما أنها تستضيف أيضاً مجموعة من الفعاليات المرتبطة باليوم الوطني السعودي.

فعاليات

كما يستضيف دبي مول خلال الفترة من 20 حتى 23 سبتمبر، بدءاً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 10:10 مساءً مجموعة من الفعاليات الخاصة باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 88، بما فيها عروض فرقة العرضة، وتقديم القهوة، وتوزيع هدايا مجانية، كما يقدم كتيب الخصومات، الذي يتضمن خصومات وعروضاً مختارة من 101 محل ليتم تقديمها للمواطنين السعوديين.

وتنظم سيتي ووك في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري حفلاً غنائياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحييه كل من الفنانة السعودية داليا مبارك، والفنانة الإماراتية شمة حمدان، وذلك بدءاً من الساعة 6:45 مساء يوم السبت 22 سبتمبر، في «سيتي ووك».

وفي عروض الألعاب النارية تنظم لامير في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري عروض الألعاب النارية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء الأحد 23 سبتمبر، إضافة إلى عروض وفرق شعبية سعودية يستضيفها لامير من 20 حتى 23 سبتمبر كل ليلة لمدة 65 دقيقة، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء من 20 حتى 23 سبتمبر.

عروض تراثية

كما تؤدي إحدى الفرق السعودية الشعبية عروض ورقصات الـ (عرضة) في كل من دبي مول بتاريخ 21 سبتمبر من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 7:00 مساء، ومول الإمارات بالتاريخ ذاته من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساء، وسيتي سنتر مردف بتاريخ 22 سبتمبر، من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 7:00 مساء، وسوق التنين 2 بالتاريخ ذاته بدءاً من الساعة 8:00 مساء حتى 11:00 مساء، ودبي فستيفال سيتي مول بتاريخ 23 سبتمبر من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 7:00 مساء، وفي السيف بالتاريخ ذاته من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساء.

وتقدم دبي فستيفال سيتي العديد من الفعاليات المتنوّعة والعروض المبهرة، حيث ستقام عروض «تخيّل» IMAGINE الحصرية في «فستيفال باي» يومياً في الساعة 7:30 مساء، والساعة 9:30 مساء، خلال الفترة ما بين 20 حتى 23 سبتمبر، كما تقام في ذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس من الساعة 6:00 مساء حتى الساعة 8:30 مساء احتفالات اليوم الوطني السعودي في ذا بييتش، وعطلة نهاية الأسبوع للسينما السعودية من 20 حتى 23 سبتمبر، حيث سيتم عرض أفلام قصيرة من إخراج مواطنين سعوديين، وذلك من الساعة 7:00 مساء حتى 8:30 مساء، ومسيرة احتفالية بالخيول في تمام الساعة 6:00 مساء يوم 22 سبتمبر، ويستضيف سيتي سنتر ديرة في الفترة من 20 حتى 23 سبتمبر خلال ساعات عمله الرسمية فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

فعاليات أبوظبي

واحتفاءً باليوم الوطني السعودي، تعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بشكل وثيق ومكثف مع عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص لتنظيم برنامج يزخر بفعاليات متنوعة.

ويهدف البرنامج إلى إضفاء أجواء من البهجة والمرح واجتذاب العائلات من المملكة الشقيقة ومن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستشهد أبوظبي العديد من الفعاليات الترفيهية وعروض التسوق الخاصة بالإضافة إلى عرض مبهر للألعاب النارية الذي سيضيء سماء منطقة كورنيش أبوظبي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وكذلك في ياس مارينا بجزيرة ياس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يسعدنا مشاركة أشقائنا في المملكة العربية السعودية احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 88 لتأسيس المملكة، وإنه لمن دواعي الفخر والسرور أن نرحب بضيوفنا من المملكة الشقيقة الذين اختاروا أبوظبي لقضاء عطلة اليوم الوطني، وبهذه المناسبة، يسعدنا دعوة الجميع للمشاركة في هذا الاحتفال الخاص بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالجميع في العاصمة الإماراتية التي ستشهد على مدار أربعة أيام احتفالات خاصة وعروض متنوعة فنية إلى جانب عروض للألعاب النارية.

ألعاب نارية

وضمن البرنامج الاحتفالي، سيتم تنظيم عرض للألعاب النارية المبهرة يوم 23 سبتمبر ينطلق عند الساعة التاسعة مساءً، حيث تنطلق إلى سماء كورنيش أبوظبي أكثر من 8000 طلقة من الألعاب النارية التي تم تصميمها خصيصاً لتجسد ألوان علم المملكة العربية السعودية.

وبالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص في سوق التجزئة، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عروضاً خاصة ضمن حملة «موسم الجمال» خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر، والتي ستقدم للمتسوقين فرصة ربح قسائم مشتريات بقيمة 100 درهم لكل 500 درهم.

فنون تراثية

وبالإضافة إلى ما تقدمه الدائرة وبالتعاون مع مطار أبوظبي الدولي، سيتم توزيع قسائم غداء أو عشاء مجانية من مطاعم فاخرة، كما تشارك مراكز التسوق في الإمارة في احتفالات اليوم الوطني للمملكة بأنشطة وفقرات احتفالية تقدم الفنون التراثية السعودية مثل العرضة التي ستقام في كل من أبوظبي ومنطقة العين على مدار يومي 21 و 22 سبتمبر في كل من غاليريا مول، والعين مول، ومول ياس مول، كما يقدم مجموعة من الفنانين المحليين عروضاً غنائية متميزة على مدى يومي 20 و21 سبتمبر، في 3 مراكز تسوق في أبوظبي في مارينا مول، والوحدة مول، ودلما مول، بين الساعة السادسة إلى العاشرة مساءً يومياً.

ومن جهتها ستنظم ميرال على جزيرة ياس مجموعة من الفعاليات بما في ذلك عروض الألعاب النارية الصديقة للبيئة في ياس مارينا يوم 23 سبتمبر في الساعة 8 مساءً.

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