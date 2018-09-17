واشنطن تطلب من عائلة سفير فلسطين مغادرة أميركا فورا

المصدر: د ب أ

قال رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إن السلطات الأميركية ألغت تأشيرات إقامة عائلته وطالبتهم بمغادرة أميركا فورا رغم أن التأشيرات مستمرة حتى عام 2020.

وأوضح السفير حسام زملط، في تصريحات لوكالة معا الإخبارية، بأن مكوث عائلته في أميركا أصبح غير مرغوب فيه، وأن أفراد العائلة - زوجته وابنيه - في طريقهم الى رام الله.

وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، تلك الخطوة وقالت في بيان "إن هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأميركية يدلل على ما وصلت اليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا ليطال النساء والأطفال الأبرياء".

وأضافت أن الإدارة الأميركية لم "يكفها إجراءاتها وقراراتها الأحادية وغير القانونية لإرضاخ الفلسطينيين وكسر إرادتهم، ها هي الان تلجأ لمستوى جديدة من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة مما شكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية الفلسطينية -الأميركية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية".

كما أشارت عشراوي إلى أن السلطات الأميركية أبلغت موظفي البعثة في واشنطن بالإجراءات المترتبة على إغلاق مكتب المنظمة بما فيها مطالبتهم بالتوقف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية.