الإمارات تدعو إلى ضغط دولي لوقف تسليح إيران للحوثي

المصدر: نيويورك - وام، عدن ودبي، البيان

دعت الإمارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل أقصى الضغوط على الحوثيين، بما في ذلك ضمان الوقف الفوري لإمدادات السلاح والتمويل والمساعدة التقنية التي تصلهم من إيران، فيما أكدت أن التحالف يضع سلامة المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في سلم أولوياته، وذلك في الرسالة التي وجهتها، أول من أمس، لانــا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ورصدت قوات التحالف العربي إقدام عناصر ميليشيا الحوثي على إحراق محطة وقود ومستودع إغاثي في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة، وذلك استمراراً لأعمالها التخريبية، بينما كشفت مصادر سياسية لـ«البيان» عن رفع قوات الجيش الوطني حالة التأهب العسكري في الحديدة بإعلان حالة الطوارئ استعداداً لبدء عمليات التحرير. ووصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مذكرة التفاهم الموقعة بين الحوثيين ومنسّقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزغراندي، التي أطلق عليها «إنشاء جسر جوي طبي»، بأنها تطور خطير وسقوط مدوٍّ يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين.

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