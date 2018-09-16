إريتريا وأثيوبيا توقعان اتفاقية جدة للسلام

المصدر: وام

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقع اليوم الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وآبي أحمد علي رئيس وزراء أثيوبيا اتفاقية "جدة للسلام" بين جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ودولة إريتريا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .

و ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان خادم الحرمين الشريفين قلد الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الأثيوبي عقب توقيع الاتفاقية قلادة الملك عبدالعزيز.

حضر مراسم التوقيع أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين إلى جانب الوفدين الرسميين من إريتريا وإثيوبيا.