قرقاش: آن الأوان لوضع حد لتجاوزات حزب الله ضد الخليج

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد بن قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه آن الأوان لوضع حد لتجاوزات حزب الله ضد الخليج وقادته وضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس.

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت".

من جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، خلال لقائه سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي اليوم السبت رفضه أي تطاول على دولة الكويت وأميرها، في إشارة إلى ما قالة الصحفي سالم زهران على قناة " المنار" اللبنانية، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني يحقق فيما حصل .

وقال بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي إن الحريري استقبل بعد ظهر اليوم في مقرّه في "بيت الوسط" في بيروت سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي واستعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية.

وأكّد الحريري خلال اللقاء " رفضه لأي تطاول على الكويت وأميرها الذي نكن له كل احترام وتقدير ونحفظ له في قلوبنا مكانة خاصة لما له من تاريخ مشرف في الوقوف الى جانب اللبنانيين في السراء والضراء"، معتبراً أن " ما حصل على إحدى الشاشات أمس هو كلام خارج المناخ الوطني اللبناني المجمع على أفضل العلاقات مع الكويت وسائر الإخوة العرب".

وأضاف الحريري" في جميع الأحوال، القضاء اللبناني يحقق في الأمر لتطبيق القانون الذي يحمي الجميع وبالتالي مصلحة لبنان واللبنانيين".