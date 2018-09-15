قرقاش: تحرير الحديدة مفتاح حل الأزمة في اليمن

المصدر: دبي - البيان، واشنطن - وكالات

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بنجاح العمليات العسكرية في محافظة الحديدة اليمنية التي تقودها قوات التحالف العربي في مواجهة ميليشيا الحوثي.

وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «تُحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح، ومعنويات الحوثي في الحضيض، والخسائر في صفوفه كبيرة جداً، والطوق المحيط به يكتمل، غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارةً تلو الأخرى، وما زلنا على قناعة بأن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن».

من جهته أكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر في حوار مع «البيان» أن معركة تحرير الحديدة هي أم المعارك التي سيتحقق من خلال القضاء على ما نسبته 80% من خطر الميليشيا والقضاء على أهم مورد يمول حروبها.

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحوثيين يبيعون ممتلكات الدولة في الحديدة ويلوذون بالفرار من المدينة. كما أظهر مقطع فيديو هروب القيادات الحوثية ومشرفيها مع عوائلهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

إلى ذلك، أكّدت وزارة الدفاع أن تقدّم قوات الشرعية من الاتجاه الجنوبي للمدينة مكّنها من السيطرة النارية على جامعة الحديدة، فيما أفشلت ألوية العمالقة مجدداً، أمس، هجوماً لميليشيا الحوثي.

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