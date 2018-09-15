قرقاش: تحرير الحديدة مفتاح حل الأزمة في اليمن

المصدر: دبي - البيان، واشنطن - وكالات

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بنجاح العمليات العسكرية في محافظة الحديدة اليمنية التي تقودها قوات التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثى.

بهدف تحرير البلاد من يد العصابات والميليشيات الإرهابية. فيما قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت «إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين».

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على «تويتر»: «تُحقق عمليات الحديدة الحالية أهدافها بنجاح، ومعنويات الحوثي في الحضيض، والخسائر في صفوفه كبيرة جداً، والطوق المحيط به يكتمل، غيابه عن مشاورات جنيف له ثمن باهظ يدفعه في الميدان خسارة تلو الأخرى، وما زلنا على قناعة بأن تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن».

إشادة

من جهتها، ثمّنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، الخطوات التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، والتقليل من وقوع خسائر في صفوفهم.

وقالت نويرت: «التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح في اليمن لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين».

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال سابقاً إنه شهد أمام الكونغرس أن #السعودية والإمارات تعملان على تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن. فيما أكّد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أنه أيّد ووافق بالكامل على شهادة بومبيو، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبذلان كل جهد للحدّ من خطر وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار جانبية.

إلى ذلك، رجّحت مصادر غربية أن يتجه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، صوب صنعاء الأحد المقبل، للقاء قيادات جماعة الحوثي. وبينت المصادر أن تصريح الحكومة الشرعية بأن ملف «جثمان صالح وأقاربه» سيكون على رأس أولويات الملفات المطروحة ضمن مشاورات بناء الثقة، ما أربك حسابات جماعة الحوثي، وجعلها تفضل عدم المغامرة في الذهاب إلى جنيف تحسباً لعملية انشقاق في وفدها من أعضاء حزب المؤتمر.