السعودية: القبض على سعودي ومقيمين قدما هدايا لإعلامية خليجية

المصدر: واس

ألقت أجهزة الشرطة السعودية في العاصمة الرياض القبض على مواطن سعودي ومقيمين بعد ان قدما هدايا لإعلامية خليجية على أنها من جهات رسمية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداولة يوم أمس في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حالياً في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية.

عليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية بفضل الله من القبض هذا اليوم الاثنين 1439/12/30هـ على من يقف خلف هذه العملية.

واتضح أنهم كل من:

1-عبدالله صالح حماد المطيري سعودي الجنسية.

2- نظير نبيه هاني لبناني الجنسية.

3-متين أحمد هندي الجنسية



وقد تم اثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمين إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعاً في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.

وتؤكد شرطة المنطقة الحرص على إنفاذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بالتعامل بكل احترافية على كشف وقبض كل من تسول له نفسه المساس بأمن أي مواطن أو مقيم على أرض المملكة وتطبيق المقتضى النظامي بحقه، والله ولي التوفيق.