تعزيزات ضخمة للتقدّم نحو ميناء الحُديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

سيطرت ألوية العمالقة نارياً على المدخل الشرقي لمدينة وميناء الحديدة، وواصلت تقدمها على مواقع عسكرية مطلة على الطريق الواصل بين منطقة وجودها في كيلو (10) وكيلو (16) على طريق الحديدة - باجل، وسط انهيار تام لميليشيا الحوثي.

وقال أصيل السلقدي، الناطق الإعلامي باسم ألوية العمالقة: «إن العشرات من مسلحي الحوثيين قتلوا وأصيب آخرون في المعارك التي اندلعت شرق مدينة الحديدة، خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأشار إلى أن «هناك استعدادات كبيرة للتقدم باتجاه ميناء الحديدة واستكمال السيطرة على بقية أجزاء المحافظة وانتزاعها من قبضة الميليشيا».

وقالت مصادر عسكرية إن قوات التحالف دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الجبهة لمساندة ألوية العمالقة. وشنّت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإيرانية، غربي محافظة مأرب، شمال شرق البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات عسكرية، كانت تحاول مهاجمة موقع للجيش اليمني في صرواح.