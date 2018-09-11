أميركا تفضح إيران: الصواريخ على أربيل انطلقت من العراق

المصدر: بغداد - عراق أحمد، ووكالات

توصل فريق المحققين الأمنيين الأميركيين في واقعة القصف الإيراني على أربيل بالعراق، وخلف 15 قتيلاً و39 جريحاً، إلى أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم تم إطلاقها من أماكن لا تبعد سوى 20 إلى 40 كم، من الأماكن المستهدفة في قضاء كويسنجق، وأنه تم الاستفادة من منصّات الإطلاق التي نشرتها إيران ضمن حدود مدينة السليمانية.

في السياق، اعترف وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، بأن طهران استخدمت أموال النووي لدعم الإرهاب، قائلاً إن جزءاً من الأموال التي حصلت عليها إيران في إطار الاتفاق النووي عام 2015 من المرجح أنها وصلت إلى الجماعات الإرهابية.