كماشة الشرعية تطوّق الحديدة

المصدر: عدن - البيان

تقدّمت ألوية العمالقة، بإسناد من قوات ومقاتلات التحالف العربي، شرقي مدينة الحديدة، وباتت قاب قوسين من إغلاق الطريق الذي يربط مدينة وميناء الحديدة بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة إلى الوسط والجنوب، وذلك في اليوم الثاني من عملية عسكرية واسعة بدأتها القوات للزحف نحو مركز مدينة الحديدة.

وقُتل 73 عنصراً من الميليشيا وأصيب العشرات بجروح، في الساعات الـ24 الماضية، في معارك عنيفة جرت في محيط المدينة.

وأعلنت ألوية العمالقة، في بيان، أنها باتت على مرمى حجر من مركز المدينة. وأشار البيان إلى أن تحرير منطقة «كيلو 16» سيقطع طريق إمداد الميليشيا الأخير في الساحل الغربي بشكل عام، ومدينة الحديدة بشكل خاص.

وتحتدم المعارك الضارية في 5 محاور قتالية في أطراف الحديدة، بين القوات المشتركة بإسناد من مروحيات التحالف، وميليشيا الحوثي التي تحاول تعزيز صفوفها في منطقة «كيلو 16»، إلى جانب مواصلة إطلاق القذائف من بين الأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة نحو المطار الدولي.

وعلى جبهة صعدة، سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة في المحافظة. وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني، بدعم من مقاتلات التحالف، واصل التقدم في جبهة كتاف شرقي صعدة، وحرر مرتفعات «الرملية» وجزءاً من جبال «أضيق» في محور البقع بمديرية ‫كتاف.

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