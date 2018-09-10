المصدر: بغداد - عراق أحمد، وكالات

فشلت مساعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في التقريب بين تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«سائرون» برئاسة مقتدى الصدر، لتشكيل الكتلة «الشيعية» الأكبر في البرلمان العراقي الجديد.

وقال مصدر إن فشل الاجتماع بين الصدر وسليماني جاء نتيجة إصرار الصدر على شروطه المعلنة بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ومواصفات رئيسها، وإبعاد شخص زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي (المتحالف مع العامري)، وإصراره على إبقاء الشيوعيين والمدنيين ضمن التحالف المدعوم من قبله.

في الأثناء، استنكر العراق القصف الإيراني، الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «نرفض خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل أراضينا دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية تجنيباً للمدنيين من آثار تلك العمليات».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ العراق: القصف الإيراني خرق للسيادة