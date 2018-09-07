حرق مقرات الميليشيات الإيرانية في البصرة

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أضرم متظاهرون عراقيون، أمس، النار في مقرات أحزاب وميليشيات إيرانية في البصرة بما فيها مقرات بدر والدعوة وعصائب أهل الحق إلى جانب العديد من المباني الحكومية والإعلامية.

وقالت مصادر أمنية إن المحتجين هاجموا أيضاً مبنى تابعاً لتلفزيون العراقية الذي تديره الدولة. وقد أسفرت المواجهات عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين.

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية، في موعد أقصاه بعد غدٍ (الأحد)، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلات الصحية، ونقص الخدمات في البصرة، مهدداً بزلزلة عروش الفاسدين وذوي المحاصصات الطائفية.

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