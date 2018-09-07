الإمارات تتبنى نفقات 19 مدرسة وتوزع 53 ألف حقيبة مدرسية في غزة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

وزّعت دولة الإمارات العربية المتحدة حقائب مدرسية وقرطاسية على 53 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في قطاع غزة، فضلاً عن تبني نفقات 19 مدرسة تابعة للأونروا بالكامل.

وقال نائب رئيس برنامج التعليم في الأونروا بغزة، توفيق الحوراني، إن الإمارات قدمت الكثير للأونروا، وكانت حاضرة دائماً في دعمها الوكالة والتعليم في قطاع غزة بشكل خاص، حيث تبنت العام الماضي 15 مدرسة بالكامل.

كما أكد أن الإمارات ضاعفت من تبرعها هذا العام، نظراً لظروف الأونروا في أزمتها المالية الخانقة، حيث تبنت الإمارات 19 مدرسة من مدارس الوكالة في قطاع غزة بالكامل، بما يشمل رواتب الموظفين والعاملين في المدارس، وتقديم حقائب مدرسية وقرطاسية سيستفيد منها 53 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. من جهته، اعتبر المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، عدنان أبو حسنة، أن هذه المساعدات تأتي في سياق حرص دولة الإمارات الدائم على دعم المشاريع التعليمية والتنموية في قطاع غزة.

وتتصدّر أزمة «الأونروا» مناقشات وزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل، إذ أعلنت جامعة الدول العربية عقد الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال محمود عفيفي، الناطق باسم الأمين العام للجامعة، إن قضية اللاجئين في ضوء ما تتعرّض له وكالة «أونروا» من حملة ممنهجة، سوف تتصدر عنوان جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

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