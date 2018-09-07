«إخوان قطر» أمام العدالة في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

شرعت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بتحريك دعاوى قضائية ضد عناصر سعودية وأجنبية، تنتمي لجماعة الإخوان المصنفة تنظيماً إرهابياً، إضافة لنشاطات استخباراتية لصالح جهات خارجية تستهدف أمن المملكة ومصالحها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية وسعيها للتأليب على ولاة الأمر.

وبات واضحاً خلال جلستي محاكمة عقدتهما المحكمة الجزائية المتخصصة الثلاثاء والأربعاء، ضلوع قطر في تسهيل عمل واجتماعات وتمويل لعناصر جماعة الإخوان السرية داخل المملكة، وتمكينها لهم من عقد لقاءات في الدوحة مع قيادات التنظيم الإرهابي.

وكانت رئاسة أمن الدولة أوقفت عدداً من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان، وبذلك بدأ يتساقط أعوان قطر في الداخل، بعدما اتضح جلياً أن الدوحة تحتضن على أراضيها قيادات لجماعة الإخوان، وعدداً من المطلوبين للجهات الأمنية في دول عربية، والمتورطين في تدمير دول عربية منذ عام 2011، مستغلين الشباب تحت ما يسمى «الربيع العربي»، وذلك بنقل الفوضى والتخريب والانقلاب على الحكومات والأنظمة الحاكمة.

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