اعتقال شخص ألقى عبوة ناسفة قرب السفارة الأميركية بالقاهرة

المصدر: رويترز

قالت ثلاثة مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت شابا اليوم الثلاثاء بعد انفجار عبوة ناسفة في محيط السفارة الأميركية بوسط القاهرة.

وقالت المصادر إنه لم ترد تقارير عن إصابة أحد. وذكرت شاهدة أنها سمعت انفجارا ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة.

وأضافت أن قوات الأمن طرحت الشاب أرضا وهي تحاول إخماد الحريق.

وذكرت السفارة الأميركية بالقاهرة على حسابها على تويتر "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات.... يرجى توخي الحذر". ونصحت المواطنين الأميركيين بتجنب المنطقة.

وقال شهود من رويترز إن قوات الأمن طوقت المنطقة بينما انتشر بها عشرات من أفراد الشرطة.