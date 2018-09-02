اعتراض صاروخ باليستي اطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

المصدر: د ب أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة السعودية ، عن اعتراض صاروخ باليستي اطلقته الميليشيات الحوثية التابعة لايران مساء اليوم الأحد من داخل اليمن باتجاه المملكة.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، "إن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)،

وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد".

وأضاف المتحدث الرسمي أن" هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".