(فيديو) انفجارات تهزّ مطار المزة العسكري بدمشق

المصدر: د ب أ

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في دمشق، مساء أمس السبت، بأن عدة انفجارات هزت مطار المزة العسكري غربي العاصمة السورية، مشيرا إلى أن ألسنة النيران تتصاعد من المطار.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية أن مطار المزة العسكري تعرض لقصف صاروخي يعتقد أنه إسرائيلي.

ولم يرد على الفور أى تعليق إسرائيلي.

في غضون ذلك، نفى مصدر عسكري تعرض مطار المزة لأي هجوم إسرائيلي، وقال إن أصوات الانفجارات تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي.