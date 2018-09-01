فبركات صحيفة «الأخبار» تستهدف وقف تدهور نفوذ الملالي في العراق

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت مصادر عراقية أن نشر صحيفة «الأخبار»، الذراع الإعلامية لميليشيا حزب الله الإرهابي، أكاذيبها ضد دولة الإمارات، يعد محاولة يائسة تستهدف التأثير على التوجّه السائد في العراق، لإخراج القرار السياسي في البلاد من ظل الهيمنة الإيرانية.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي لـ«وثائق الغرف المظلمة» يتمثل في محاولة إحراج رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمام أنصاره، من خلال الزعم أن الإمارات تدعم تياراً عراقياً معيّناً، في محاولة لترهيب الحكومة العراقية المقبلة، في حال نجح الصدر والعبادي وعلاوي في تشكيل «الكتلة الأكبر».

وقالت المصادر إن «هذه الفبركات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث يحاول التحالف الإيراني القطري القائم على الإرهاب اختلاق وترويج الأكاذيب بشأن الدول العربية الملتزمة بدعم العراق، وبناء ما دمرته إيران وقطر عبر أذرعهما الإرهابية».

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