الشرعية تحرر مديرية الظاهر في صعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

وصلت قوات الشرعية اليمنية إلى مشارف مدينة الراهدة، مركز مديرية الدمنة شرق محافظة تعز، بالتزامن مع السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حرض بمحافظة حجة، غرب البلاد، بينما أعلن الجيش اليمني تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعدة بالكامل وسط أنباء عن تصفية عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الميليشيا الإيرانية عبدالملك الحوثي وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف على مزرعة بمديرية باجل في الحديدة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش في محافظة حجة، غرب البلاد، وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، سيطرت على عدد من المواقع شرق مديرية حرض، وكبَّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي محافظة البيضاء، لقي عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم خلال معارك عنيفة.

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