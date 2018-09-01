الشرعية تتقدم في حجة وشرق تعز

المصدر: تعز،عدن - صلاح صالح،البيان

وصلت قوات الشرعية اليمنية إلى مشارف مدينة الراهدة، مركز مديرية الدمنة شرق محافظة تعز، بالتزامن مع السيطرة على مواقع جديدة في مديرية حرض بمحافظة حجة، غرب البلاد، وسط أنباء عن تصفية عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الميليشيا الإيرانية، عبدالملك الحوثي.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني حقق تقدّماً في جبهة كرش وسيطر على منطقة جمعة ومشارف منطقة الضلعة التي تبعد عن مدينة الراهدة 3 كيلومترات كما سيطر الجيش اليمني على جبلي الصله والممشاح في منطقة الاعبوس جنوب مديرية حيفان، جنوب تعز .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش في محافظة حجة، غرب البلاد، وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، سيطرت على عدد من المواقع شرق مديرية حرض، وكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية ‬خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، لقي عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية حتفهم خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني، في جبهة الملاجم شرق المحافظة.

وقال مساعد قائد محور بيحان لشؤون التوجيه والإعلام، المقدم عبدالوهاب بحيبح، إن أربعة من قيادات الميليشيا لقوا مصرعهم خلال المعارك، في منطقة البياض بجبهة الملاجم.

وأفاد بأن القيادات هم: مشرف ما تسمى العمليات الخاصة للميليشيا في الوهبية والملاجم، المدعو أحمد عبدالوهاب هادي حسين حطبه (أبوياسر حطبة)، من أبناء مديرية ساقين بمحافظة صعدة، ومشرف ما يُسمى الإسناد الخفيف للميليشيا المدعو علي أحمد يحيى صالح ناجي «أبوفتح»، وهو من أبناء محافظة عمران. وكذلك أكد مصرع قياديين في فرقة التعزيزات التي انتقلت إلى منطقة البياض بعد هزيمتهم في منطقة فضحة، وهم أدهم حسن عبدالله درجان، وعادل محمد ناجي حمود درجان.

وتخوض قوات الجيش في محور بيحان بجبهة الملاجم شرق البيضاء معارك عنيفة مع الميليشيا في إطار عملية عسكرية واسعة.

مقتل شقيق الحوثي

وأفادت أنباء بمقتل القيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية، عبدالخالق الحوثي، وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف على مزرعة في مديرية باجل في الحديدة. وأشارت الأنباء إلى أن المطلوب رقم 6 في قائمة التحالف، كان مرصوداً خلال الأيام الماضية، واستُهدف قبل فجر الجمعة، وفقاً لقناة العربية.

يُذكر أن عبدالخالق هو شقيق زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي. كما قتل أحد معاونيه بغارة جوية قبل أيام.

«باليستي»

في الأثناء، صرح الناطق باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة، باتجاه أراضي المملكة. وأوضح المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ.