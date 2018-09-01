واشنطن تتوقف نهائياً عن تمويل "الأونروا"

المصدر: د ب أ

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).

وفي معرض إشارة وزارة الخارجية الأميركية إلى إخفاق المجتمع الدولي في سد فجوات التمويل المتبقية عندما خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساهمتها في الوكالة بأكثر من النصف في وقت سابق من هذا العام، استشهدت الوزارة "بحصتها غير المتناسبة مع تحمل العبء (الخاص بتكاليف الوكالة)".

كما انتقدت الوزيرة النموذج التجاري للأونروا، قائلة إنها تمتلك "مجتمعاً آخذا فى التوسع وبشكل متسارع ولانهاية له من المستفيدين المستحقين"، وهي "عملية معيبة لا يمكن إصلاحها".