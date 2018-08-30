الجيش اليمني يفرض سيطرته على ميمنة منطقة مران ‏معقل زعيم مليشيا الحوثي

أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته على ميمنة منطقة مران معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
وقال مصدر عسكري يمني، "إن وقوات من اللواء الثالث عروبة فرضت السيطرة على ميمنة مران وصولا إلى مشارف حجة ،مضيفاً أن ثلاثة من القيادات الميدانية للمليشيا لقوا مصرعهم في معارك مع الجيش الوطني بمران".
وأوضح المصدر في تصريح نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن القيادات صلاح محمد جعدار وصلاح محمد علي بداش وأحمد يحيى النعماني قتلوا في مواجهات ضارية مع قوات اللواء الثالث عروبة في منطقة مران.
وفي ذات السياق شن الجيش اليمني قصفاً مدفعيًا طال تعزيزات للمليشيا الحوثية الانقلابية كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان وذلك بالتزامن مع غارات جوية للتحالف العربي.
وأشار المصدر إلى أن القصف والغارات أسفرت عن مصرع العشرات من المليشيا الانقلابية، وتدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.