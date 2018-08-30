الإمارات تضيء عدن

المصدر: Ⅶ عدن، الرياض - البيان، وكالات

قدمت دولة الإمارات، عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محطة كهرباء لعدن بقدرة 120 ميغاوات، وبتكلفة 100 مليون دولار.

وسيتم تركيب المحطة التي تضم محركاً يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم في منطقة الحسوة وتشغيلها في أكتوبر المقبل، لتضاف هذه المساعدات إلى 635 ميغاوات كهرباء وفرتها دولة الإمارات للشعب اليمني منذ عام 2015.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، إنه سيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5 آلاف متر مكعب تكفي محطة الكهرباء 14 يوماً.

وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، المهندس أحمد الميسري، أن الحكومة تبذل جهودها من أجل التغلب على معضلة انقطاعات الكهرباء في المحافظات المحررة قبل الصيف المقبل.

