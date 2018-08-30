محطة كهرباء إماراتية لليمن بكلفة 100 مليون دولار

المصدر: عدن - وام، سبأنت ــ غرافيك: حسام الحوراني

قدمت دولة الإمارات محطة كهرباء للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بقدرة 120 ميغاواط وبتكلفة 100 مليون دولار لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وسيتم تركيب المحطة التي تضم محركاً يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم في منطقة الحسوة وتشغيلها في أكتوبر المقبل.

وكانت سفينة إماراتية رست في عدن في وقت سابق أمس تقل المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في إطار الدعم الإماراتي المستمر للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها «الطاقة»، حيث كان في استقبالها نائب رئيس الوزراء اليمني، المهندس أحمد الميسري، ونائب وزير الكهرباء، المهندس مبارك التميمي، ومدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن سعيد الكعبي، ومعاون أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وقال سعيد الكعبي إن تنفيذ مشروع محطة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن يحظى باهتمام مباشر من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وذلك في إطار المسؤولية الإنسانية للإمارات نحو الشعب اليمني الشقيق وتقديم الدعم السخي للتخفيف من معاناته جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وتدميرها البنى التحتية واستهداف مقدرات الشعب اليمني. وأشار الكعبي إلى أنه سيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5 آلاف متر مكعب تكفي محطة الكهرباء لمدة 14 يوماً من العمل المتواصل حيث تعمل المحطة بالديزل والغاز.

جانب من عملية نقل المحطة الكهربائية من ميناء عدن

شراكة فاعلة

في السياق، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، المهندس أحمد الميسري، أن الحكومة تبذل جهودها من أجل التغلب على معاناة المواطنين من معضلة انقطاعات الكهرباء في المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وذلك قبل حلول صيف العام المقبل.

وأشار الوزير الميسري إلى أن هذه المحطة الكهربائية ستسهم في تحسين خدمة الكهرباء والحد من معضلة الانقطاعات الكهربائية التي انعكست آثارها السلبية على مستوى حياة المواطنين في كافة مناحي الحياة خلال الفترات المنصرمة.

وأكد أن هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة بين الحكومة الشرعية والأشقاء في دولة الإمارات والذي يضع في أولوياته تطبيع الأوضاع الخدماتية والأمنية واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، مشيراً إلى أن الحكومة والتحالف العربي سيعملان على إحداث نقلة نوعية في تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع والتغلب على كافة المعوقات.

ولفت الميسري إلى أن ذلك يعد خطوة في الاتجاه الصحيح والذي يصب في استقرار الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، مثمناً جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشاركتها الفعالة في سياق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية.

مشاريع استراتيجية

بدوره، أوضح نائب وزير الكهرباء اليمني بأنه سيتم نقل التوربين الخاص بالمحطة الكهربائية التي قدمتها دولة الإمارات، من ميناء الزيت في البريقة إلى محطة الحسوة خلال اليومين القادمين لبدء أعمال تركيبه وتجهيزه لإدخاله إلى الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن لدى وزارة الكهرباء عدداً من المشاريع الاستراتيجية والمهمة الجاري العمل عليها لتنفيذها على أرض الواقع خلال المرحلة القادمة والذي سيكون لها دور كبير في إنهاء معضلة الكهرباء بشكل نهائي في عموم المحافظات المحررة.