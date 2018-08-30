الهولندي فيلدرز يتطاول على الرسول بمسابقة كاريكاتير

المصدر: Ⅶ عواصم - وكالات

يعتزم النائب الهولندي اليميني المتطرّف، غيرت فيلدرز، تنظيم مسابقة دولية حول رسوم كاريكاتيرية تسيء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، يستضيفها مقر البرلمان الهولندي قبل نهاية العام.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، هولندا إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لمنع هذا الاعتداء التعسفي، الذي يمس الحساسيات الدينية لأكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم. وأكدت أن هذه المسابقة يمكن أن تؤدي إلى إشعال وتعزيز ثقافة التعصب والتحريض على الكراهية. وقالت إن المسابقة «محاولةٌ واضحة للسخرية من أكثر شخصية تبجيلاً في الدين الحنيف، وسعيٌ متعمدٌ للتحريض على الكراهية الدينية والتمييز ضد المسلمين».

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال تلقاه من نظيره الهولندي ستيف بلوك، أن العالم أحوج ما يكون الآن لتعزيز ونشر قيم التسامح واحترام الرأي الآخر واحترام المعتقدات والأديان، لدحر التطرف الديني والإرهاب والعنف.