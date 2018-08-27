الأمن المصري يقتل 5 إرهابيين في مداهمة بالصعيد

المصدر: رويترز

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت خمسة "عناصر إرهابية" فجر اليوم الاثنين بعد تبادل إطلاق النار معهم أثناء مداهمة لمنطقة جبلية بمحافظة سوهاج بصعيد البلاد.

وأضافت في بيان أن المسلحين كانوا يختبئون في خور جبلي بمركز أخميم التابع لمحافظة سوهاج استعدادا لتنفيذ "عمليات عدائية".

وذكرت الداخلية أن المسلحين بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن أثناء حصارها للمنطقة، مضيفة أن القوات عثرت في الموقع على ثلاث بنادق آلية وطلقات نارية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.

ونشرت الوزارة صورا لبضع جثث مطموسة الوجه وبجوارها أسلحة نارية. وقالت إن العمل يجري لتحديد هوية القتلى الخمسة.

وبدأت مصر في فبراير عملية كبيرة يشنها الجيش بمساعدة الشرطة لسحق موالين لتنظيم داعش الإرهابي ينشطون في مناطق بمحافظة شمال سيناء.