إحباط هجوم انتحاري في مصر

المصدر: البيان الالكتروني

أحبطت قوات الشرطة المصرية هجوماً إرهابياً استهدف حاجزا أمنيا بمدخل مدينة العريش شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل 4 مهاجمين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت مصادر امنية مصرية إن أربعة من جنود الشرطة من قوة الحاجز الأمني قتلوا، خلال الهجوم، وأصيب عدد آخر تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت أن المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وبحوزتهم أربعة قذائف "أر بي.جي"، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على جثثهم وجاري استخدام الأجهزة لكشف شخصياتهم.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة أجبرت باقي المهاجمين على الفرار، وتجري حالياً عمليات مطاردة واسعة لتعقبهم وضبطهم.

وتكافح القوات المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ "داعش".