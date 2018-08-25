الشرعية تحرّر مرتفعات استراتيجية في صعدة

المصدر: Ⅶ عدن - البيان، وكالات

حررت قوات الشرعية اليمنية العديد من المرتفعات والسلاسل الجبلية في مديرية باقم، بعد أن سيطرت نارياً على الخط الدولي باقم-علب. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوةً على تدمير عدد من الآليات القتالية.

وأكد محافظ صعدة اللواء هادي الوائلي أن قوات الشرعية تقترب من كهف مران الذي قتل فيه مؤسس ميليشيا الحوثي في عام 2004. وأسفرت عمليات قصف جوي في محافظة حجة عن مقتل القيادي الحوثي علي حسين باذلي أحد مؤسسي ميليشيا الحوثي. كما حررت قوات الجيش اليمني مرتفعات جبلية بمنطقة الكدحة في تعز، حيث شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيا المتمركزة في مرتفعات الكدحة الاستراتيجية، وسيطرت على الأجزاء الغربية من جبال الضواري.

وفي محافظة البيضاء، قتل 31 من عناصر ميليشيا الحوثي خلال مواجهات عنيفة مع الجيش في مديرية الملاجم.

سياسياً، ذكرت مصادر يمنية لـ«البيان» أن مشاورات جنيف المقررة في السادس من الشهر المقبل بين الشرعية والانقلابيين ستناقش ثلاث قضايا أساسية هي: خطة تسليم ميناء ومدينة الحُديدة للأمم المتحدة، وقضية المعتقلين والأسرى، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين. وأوضحت أن المشاورات لن تكون مباشرة، ولن تستمر أكثر من أربعة أيام.

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