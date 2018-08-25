بعد إغلاقها 3 سنوات .. قلعة القاهرة في تعز تفتح أبوابها للزوار

المصدر: تعز - البيان

افتتحت السلطات المحلية في تعز قلعة القاهرة التاريخية للزوار في أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بعد ثلاث سنوات من إغلاقها بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وحضر مراسم الافتتاح محافظ تعز، د.أمين أحمد محمود، حيث قام مكتب الثقافة في تعز، بافتتاح القلعة.

وتقع قلعة القاهرة على السفح الشمالي لجبل صبر، حيث ترتكز على مرتفع صخري يطل على المدينة. وقام سلطان الدولة الصليحية، عبدالله بن محمد الصليحي، ببناء قلعة القاهرة في النصف الأول من القرن السادس الهجري وابتدأ تمدينها أيام أخيه علي بن محمد الصليحي. وقلعة القاهرة هي نواة مدينة تعز.

زوار يحتشدون في قلعة القاهرة | تصوير: أحمد الباشا

وتعرضت القلعة التاريخية للقصف المستمر طيلة فترة الحرب مما تسبب بدمار كبير فيها من قبل ميليشيا الحوثي، ولكن إرادة الحياة تنتصر على إرادة الموت وتم افتتاح القلعة وتوافد الناس فيها بشكل كبير وغير مسبوق.

وتم توزيع الحلوى والعصائر على الأطفال طيلة أيام الافتتاح بتوجيهات من محافظ تعز، وشهدت القلعة توافداً جماهيرياً كبيراً، وأقيم فيها عدد من الفعاليات الفنية من فرق موسيقية وفرق راقصة تابعة لمكتب الثقافة. وعبر المحتشدون عن جزيل شكرهم للسلطات المحلية للشرعية على الجهود المبذولة في استعادة الحياة لمدينة تعز وللسلطة المحلية والجيش الوطني.