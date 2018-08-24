مصرع قيادات حوثية بارزة في صعدة

المصدر: واس

لقي قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي ‏الإنقلابية مصرعه في مواجهات مع الجيش ‏اليمني، في منطقة مران، الواقعة على الجنوب ‏الغربي من محافظة صعدة.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية: إن القيادي في ‏المليشيا المدعو علي حسين شيبه باذلي لقي ‏مصرعه مع عدد من مساعديه وحراسته في هجوم ‏مدفع للجيش استهدف مواقع ‏الإنقلابيين في منطقة ‏طيبان مران.‏

وأضافت المصادر، في تصريح، بثه الموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية "سبتمبر نت": إن ‏القيادي الحوثي الصريع أحد المقربين لزعيم ‏الإنقلابيين ومن مؤسسي المليشيا الحوثية المدعومة ‏من إيران.‏

وطبقا للمصادر، فإن قيادات أخرى للمليشيا لقيت ‏مصرعها في ذات الهجوم منهم، القيادي الحوثي ‏المدعو جابر حسين ابو لحي، إلى جانب المشرفين ‏الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي ‏خلوفه.‏

وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني وبإسناد التحالف ‏العربي لدعم الشرعية في اليمن معارك ضارية ‏مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها ‏تقدماً ملحوظاً في المعقل الرئيسي لزعيم المليشيا ‏الانقلابية الحوثية مران.‏