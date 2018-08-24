مصر تدرس إلغاء الحبس في قضايا الغارمين

المصدر: القاهرة - البيان

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد، إن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع للبرلمان في فصله التشريعي الأول الذي سيبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل سيكون إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمين والغارمات واستبدال هذه العقوبة من خلال هذا التشريع.

وأشار في بيان له إلى أن هذا التوجه يأتي على خلفية الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان لهذا الملف الإنساني وتخفيف الأعباء على محدودي الدخل، وغير القادرين.