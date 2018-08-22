الملك سلمان يتابع شخصياً خدمة ضيوف الرحمن

المصدر: منى - وكالات

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن الشرف الأكبر للمملكة هو خدمة ضيوف الرحمن، حيث استقبل الملك الأمراء والمفتي والعلماء وقادة القطاعات العسكرية.

وقال الملك سلمان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن الشرف الأكبر الذي أكرم الله به بلادنا هو خدمتها ضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد».

واستقبل خادم الحرمين القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، في الديوان الملكي بقصر منى، أمس، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ.

كما استقبل الملك سلمان كبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وألقى الملك سلمان كلمة قال فيها: إن الله سبحانه وتعالى «شرّف هذه البلادَ المباركة بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، وتوفير أسباب أداء نسكهم بطمأنينة ويسر»، وأضاف «لم يزل بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمتهم والسهر على راحتهم مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، وستواصل أداءَ هذا الواجب بعون من الله وتوفيقه».

وأردف «إن حجاج بيت الله الحرام والعالم كله يشاهد ويلمس ما تبذلونه من جهود وما تقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وهو واجب عليكم وشرف لكم تنالون به الأجر بإذن الله»، مؤكداً أن «التضحيات الكبيرة التي يقدمها منسوبو القطاعات العسكرية دفاعاً عن حياض الوطن وحماية مقدساته ومقدراته هي محل فخرنا واعتزازنا».

وختم بالقول «نحن في هذا اليوم المبارك نتذكر شهداءنا وأبطالنا الذين بذلوا أرواحَهم في سبيل دينهم وحماية وطنهم، ونسأل الله أن يتغمّدَهم برحمته الواسعة، وأن يمنّ على المصابينَ بالشفاء العاجل»، داعياً المولى عز وجل «أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان وأن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا».

وكان الملك سلمان وصل، أول من أمس، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. وكان في استقباله عدد من الوزراء والأمراء والمسؤولين.