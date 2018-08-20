خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

المصدر: واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، المستشار بالديوان الملكي والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، المستشار بالديوان الملكي، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كما وصل في معية الملك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، وعدد من المسؤولين.