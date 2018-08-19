يمني يلتقي أمه في الحج بعد فراق 7 سنوات

المصدر: الرياض

كان برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو الحل الوحيد لشاب حمزة عبدو غالب الشلبي بان يجعله يلتقي بوالدته في مكة المكرمة ، وقال حمزة انه انتقل من مدينة تعز في الجمهورية اليمنية الى المملكة العربية السعودية بعد ان ضاقت به سبل العيش في مسقط رأسه ليعمل في منطقة المدنية المنورة في مجال البناء.

الظروف المالية منعته من زيارة والدته في اليمن ليتفاجأ باندلاع الحرب والعدوان الحوثي وبالحصار الذي منعه من الوصول إلى والدته ، أمضى فترة الحرب يترقب أن يزاح الحصار عن مدينة تعز حتى يتمكن من الوصول إليها والسلام عليها ، بالأخص أن اثنين من إخوته استشهدوا في الحرب من العدوان الحوثي والثالث أصيب بها.

وقال الشاب حمزة الذي ترتيبه الثالث بين اخوته الأربعة عندما تواصلت مؤخراً مع والداتي في اليمن بواسطة وسائل الاتصال أنها سوف تؤدي فريضة الحج هذا العام في برنامج ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الامر الذي جعلني اتقدم بشكل رسمي للجهات المعنية والحصول لتصريح حج نظامي للوصول من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة .

الشاب حمزة الذي وصل الى مكة المكرمة بحثاً عن والدته الذي احتضنها ويقبل يديها وينزل رأسه ليقبل قدميها ، كلهما لم يصدقا هذا اللقاء بعد فراق دام سبعة اعوام لقاء شمله الفرح والحزن والدموع الذي أبكى جميع من شاهدهما .

وقالت الحاجة أم حمزة: أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز الذي استضافني لأداء مناسك الحج وجمعني مع ابني الذي كدت بان لا اراءه وأضمه إلى صدري ، لكن أحمد الله الذي جمعني به في أطهر بقعة على وجه الأرض.